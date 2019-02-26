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Кубанский адвокат вымогал у клиента 3 млн рублей

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В Анапе суд вынес приговор адвокату по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сотруднике адвокатской палаты Краснодарского края Александре Терентьеве.

К нему за помощью обратился местный житель, против которого возбудили уголовное дело за уклонение от оплаты кредита. Введя клиента в заблуждение, Терентьев пообещал за 3 млн рублей добиться условного наказания, передают «Кубанские новости».

Адвокат был задержан после получения этой суммы. Подсудимый получил 2,5 года колонии общего режима.

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