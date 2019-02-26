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Российские военные следят за эсминцем США в Балтийском море

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Фото: US Navy
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Балтфлот России следит за американским эсминцем «Грейвли», который зашел в Балтийское море во вторник, 26 февраля, сообщили представители Национального центра управления обороной России.

«Назначенными силами и средствами Балтийского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем», — заявили военные, уточнив, что военный корабль с управляемыми ракетами вошел в акваторию моря в 14:00 мск, передает ТАСС.

Другой американский эсминец «Дональд Кук» в настоящий момент пришвартован в Одессе на Украине. Ожидается, что судно пробудет там до 27 февраля. Оно несет на себе до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия более 1,5 тыс. км. В январе эсминец заходил в порт грузинского города Батуми, где находился пять дней.

Военные корабли США и других стран НАТО стали регулярно появляться в Черном море после задержания Москвой трех украинских судов в Керченском проливе. В ноябре прошлого года эти корабли вторглись в территориальные воды РФ и проигнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

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