Подростки пытались потушить Вечный огонь в Подмосковье

В Серпухове Московской области компания подростков пыталась потушить Вечный огонь возле Дворца культуры «Россия». По словам очевидца, четверо ребят в возрасте 13–14 лет кричали нацистское приветствие.

Заметив, что их снимают на камеру, вандалы убежали. За такое нарушение несовершеннолетним может грозить уголовная ответственность, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

В конце января в городе Кушва Свердловской области дети пытались потушить Вечный огонь на Мемориале Славы. Действия трех школьников попали на камеры видеонаблюдения.