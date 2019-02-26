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Мэр Риги Ушаков намерен участвовать в выборах в Европарламент

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Мэр Риги Нил Ушаков планирует принять участие в выборах в Европарламент от списка латвийской партии «Согласие». Об этом политик рассказал на брифинге во вторник, 26 февраля.

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Его кандидатуру еще должно утвердить правление партии, сообщает «РИА Новости». Согласно законодательству, в случае избрания в ЕП градоначальник должен будет уйти со своего поста в течение месяца. Отмечается, что на выборах в Европейский парламент также собирается принять участие бывший заммэра латвийской столицы Андрис Америкс.

Этой зимой в Риге разгорелся политический скандал после того, как Нила Ушакова, лидера партии «Согласие», выражающей интересы русскоязычного населения Латвии, обвинили в коррупции. 19 декабря президент страны Раймондс Вейонис призвал мэра покинуть свою должность. Сам Ушаков заявил, что обвинения базируются не на фактах, а исключительно на публикациях средств массовой информации.

11 февраля состоялось голосование на внеочередном заседании Рижской думы, по итогам которого Ушаков остался в должности мэра. Политика поддержали 33 депутата, за его отставку проголосовал 21 человек.

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