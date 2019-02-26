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Инфраструктуру ТОР «Южная Якутия» будут развивать в этом году

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В 2019 году на инфраструктуру территории опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия» потратят около 6,7 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на Корпорацию развития Дальнего Востока (КРДВ).

Запланировано технологическое присоединение к электрическим сетям ФСК ЕЭС. Ожидается строительство подъездных путей с железнодорожной станцией в ГОК «Инаглинский», передает ИА SakhaNews.

Якорным резидентом ТОР «Южная Якутия» является компания «Колмар», которая владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе республики.

Напомним, общая сумма инвестиций в инфраструктуру территории опережающего развития «Кангалассы» в Якутии составляет более 326 млн рублей. Власти республики рассматривают расширение территории за счет включения в ее состав туристического кластера и судоверфи.

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