Инфраструктуру ТОР «Южная Якутия» будут развивать в этом году

В 2019 году на инфраструктуру территории опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия» потратят около 6,7 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на Корпорацию развития Дальнего Востока (КРДВ).

Запланировано технологическое присоединение к электрическим сетям ФСК ЕЭС. Ожидается строительство подъездных путей с железнодорожной станцией в ГОК «Инаглинский», передает ИА SakhaNews.

Якорным резидентом ТОР «Южная Якутия» является компания «Колмар», которая владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе республики.

Напомним, общая сумма инвестиций в инфраструктуру территории опережающего развития «Кангалассы» в Якутии составляет более 326 млн рублей. Власти республики рассматривают расширение территории за счет включения в ее состав туристического кластера и судоверфи.