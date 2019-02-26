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Третий гумконвой прибудет в сирийский лагерь «Эр-Рукбан» до конца марта

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Фото: Global Look Press/Samer Bouidani
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ООН и Сирийское общество Красного Полумесяца отправят в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» еще один гуманитарный конвой до конца марта. Об этом сообщил во вторник, 26 февраля, и.о. постпреда США Джонатан Коэн.

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«США призывают режим (президента Сирии Башара. — Ред.) Асада и РФ содействовать новому гуманитарному конвою сирийского Красного Полумесяца ООН в Рукбан, который должен быть готов до конца марта», — цитирует его «РИА Новости».

Коэн подчеркнул, что США могут поставлять гуманитарную помощь регулярно. Также Соединенные Штаты пообещали не препятствовать беженцам, которые добровольно решили покинуть лагерь.

19 февраля США призвали Россию содействовать регулярным поставкам гумпомощи в «Эр-Рукбан». Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что ООН и Сирийское общество Красного Полумесяца привезли беженцам «жизненно необходимую гуманитарную помощь».

Лагерь «Эр-Рукбан» находится в зоне безопасности в Эт-Танфе, там же, где размещена база военных США. Боевики блокируют периметр зоны и не пропускают гуманитарную помощь. В лагере могут находиться около 40 тыс. человек, некоторые пленные погибли из-за тяжелых условий.

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