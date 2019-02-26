Одним из медийных событий «крымской весны» 2014 года стало шествие украинских летчиков по полосе аэродрома Бельбек с флагами времен СССР и криками «Америка с нами». Это стало забавной картинкой и, собственно говоря, больше ничем.

После провокации украинских военно-морских сил в Керченском проливе 25 ноября 2018 года США пообещали в ответ усилить свое военное присутствие в акватории Черного моря. И вот три месяца спустя американский эсминец DDG-75 «Дональд Кук» прибыл в Одессу.

Это уже второй визит «Кука» в Черное море. Первый состоялся в конце января, корабль посетил порт Батуми. Теперь же пришла очередь и украинского порта Одесса. Как обычно бывает в таких случаях, группа поддержки со стороны Черноморского флота в лице ракетного корабля «Орехово-Зуево» и разведывательного корабля «Иван Хурс» «Кука» встретила и сопроводила. В этот раз Черноморский флот порадовал «дорогого гостя» своими новейшими кораблями.

Для «Кука» это уже шестой визит в Черное море за последние пять лет. Корабль как бы коллекционирует допустимые в мирное время способы российского военного воздействия. По нему уже работали радары наведения берегового ракетного комплекса «Бастион», его облетали самолеты-разведчики.

26 февраля, на борту «Кука» проходил большой прием с участием президента Украины Петра Порошенко, ряда его министров, некоторых послов и кандидатов в президенты. Все-таки в стране идет предвыборная кампания. Представитель США Курт Волкер так объяснил приход «Дональда Кука»: «Наш визит — это укрепление нашего партнерства и поддержка принципов свободы судоходства в Черном море». Порошенко в своем Facebook также отписался на тему, что визит демонстрирует «украинско-американское партнерство единое как никогда, и мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, в том числе оборонной». Украинский президент добавил, «что свобода мореплавания в регионе будет обеспечена и гарантирована Конвенцией ООН по морскому праву». Можно подумать, что кто-то эту свободу мореплавания ограничивает — выполняйте ее требования, и не будет никаких проблем!

Достаточно любопытно, что в этот же день в Балтийское море вошел систершип «Кука» — эсминец DDG-107 «Грейвли». ВМС США уже не в первый раз демонстрируют свой флаг вблизи зон напряженности у берегов России. Причем это происходит одновременно в двух разных регионах.

Необходимо заметить, что у американцев есть некоторый «бзик» на тему свободы мореплавания. В годы противостояния Варшавского договора и НАТО между кораблями ВМС США и ВМФ Советского Союза зачастую шло жесткое противостояние. В конце концов СССР и США заключили соглашение о мерах безопасности военного кораблевождения. В 1982 году Советский Союз изменил ряд своих морских границ.

Такое изменение США восприняли как угрозу Конвенции о свободном мореплавании и предприняли ряд попыток «мирного прохода» военных кораблей через такие воды. Так, весной 1987 года был инцидент между крейсером «Арканзас» и пограничными кораблями КГБ СССР в Авачинском заливе. Безусловно, самым известным инцидентом стали события 12 февраля 1988 года. В этот день советские корабли «Беззаветный» и «СКР-6» пошли на таран американских крейсера «Йорктаун» и эсминца «Керон». Кстати, данное событие произошло как раз в Черном море, и что удивительно, у берегов Крыма. Полуостровом почему-то всегда очень интересовались американские военные корабли.

В дальнейшем США попыток «мирного прохода» более не устраивали, впрочем, настали более «теплые времена». Пять лет назад границы территориальных вод России в Черном море сильно изменились. США их не признают. Казалось бы, если идти на принцип, иди к Крыму. Но зачем оно надо — раздражать русских? Может же и таран случиться, как было в феврале 1988 года или в ноябре 2018 года.

И вот «Кук» мирно и очень аккуратно пришел в Одессу. По большому счету такой громаде более никуда особо и не зайти. Политики разного калибра попиарились и пофотографировались на борту эсминца. Написали дежурные слова в Twitter и в Facebook. Дальше в программе «танцы со звездами», то есть учения «Кука» с катерами ВМС Украины. Собственно говоря, и всё. Красивая медийная картинка «Америка с нами» версия 2.0.

Автор — военный историк

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