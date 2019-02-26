Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко

Бывший премьер–министр Украины, кандидат на пост президента страны Юлия Тимошенко во вторник, 26 февраля, объявила о начале процедуры импичмента главы государства Петра Порошенко.

Политик связала процедуру с журналистским расследованием о причастности высокопоставленных госслужащих Украины к махинациям при закупках для армии. По ее мнению, действия, о которых рассказали журналисты, подпадают под ст. 111 УК Украины «Государственная измена».

«Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента», — цитирует Тимошенко «Интерфакс».

Как уточняет «Газета.ру», расследование провели журналисты портала Bihas.info. По их данным, в результате мошеннических действий недобросовестные должностные лица получили от «Укрооборонпрома» порядка $9 млн.

Реакция Порошенко

Сам Порошенко на призывы Тимошенко к импичменту никак не отреагировал, однако его пресс-секретарь Святослав Цеголко написал в Facebook, что президент поручил проверить информацию о возможной причастности к коррупционным схемам первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, пишет РБК.

Мнение Москвы

В Москве считают, что инициатива Тимошенко — не более чем часть ее президентской кампании. Как заявил в беседе с «Известиями» член Совета Федерации Сергей Цеков, призыв политика к импичменту президента ни к чему не приведет из-за сложности процедуры.

Такое же позиции придерживается депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. «Очевидно, что процедура эта не 15-минутная, особенно в рамках украинского законодательства. И уж тем более вряд ли это каким-то образом сможет повлиять на президентство Порошенко», — заключил парламентарий в комментарии «Известиям».

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. За пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.