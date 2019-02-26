Путин обсудил с главой «Новатэка» реализацию газовых проектов

Владимир Путин обсудил с главой «НОВАТЭК» реализацию газовых проектов.

Леонид Михельсон отчитался перед главой РФ о работе и планах компании. Президент лично контролирует все крупные проекты СПГ в стране.

Заводы по производству сжиженного природного газа строятся в 55 регионах. В планах компании — завоевать азиатский рынок.