Прямой эфир

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Испании не обнаружила криминальных признаков в смерти медиаменеджера и политтехнолога Игоря Малашенко. По предварительной информации, он покончил с собой. Об этом во вторник, 26 февраля, агентству «РИА Новости» рассказали в Высшем суде Андалусии.

Окончательный доклад о результатах вскрытия будет подготовлен приблизительно через месяц, дело рассматривается следственным судом № 2 муниципалитета Сан-Роке (Андалусия), сообщил источник агентства.

Малашенко нашли мертвым в его доме в Испании 25 февраля. Его вдова, журналистка Божена Рынска заявила о наличии подозрений, что смерть Малашенко могла наступить в результате насильственных действий.

В 2018 году он начал бракоразводный процесс с бывшей супругой, экс-художественным директором галереи «Манеж» Еленой. Развод был оформлен осенью того же года, после чего Малашенко женился на Рынской, однако раздел имущества продолжался. Журналистка утверждала, что бывшая жена претендует на большую часть активов медиаменеджера

Игорь Малашенко родился в 1954 году. Он был одним из создателей телекомпании НТВ, работал гендиректором компании «Останкино». В 1996 году руководил избирательной кампанией Бориса Ельцина, в 2018 году возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рынска назвала возможное место похорон Малашенко
Посольство России в Испании подтвердило смерть Малашенко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017