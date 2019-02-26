Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Полиция Испании не обнаружила криминальных признаков в смерти медиаменеджера и политтехнолога Игоря Малашенко. По предварительной информации, он покончил с собой. Об этом во вторник, 26 февраля, агентству «РИА Новости» рассказали в Высшем суде Андалусии.

Окончательный доклад о результатах вскрытия будет подготовлен приблизительно через месяц, дело рассматривается следственным судом № 2 муниципалитета Сан-Роке (Андалусия), сообщил источник агентства.

Малашенко нашли мертвым в его доме в Испании 25 февраля. Его вдова, журналистка Божена Рынска заявила о наличии подозрений, что смерть Малашенко могла наступить в результате насильственных действий.

В 2018 году он начал бракоразводный процесс с бывшей супругой, экс-художественным директором галереи «Манеж» Еленой. Развод был оформлен осенью того же года, после чего Малашенко женился на Рынской, однако раздел имущества продолжался. Журналистка утверждала, что бывшая жена претендует на большую часть активов медиаменеджера.

Игорь Малашенко родился в 1954 году. Он был одним из создателей телекомпании НТВ, работал гендиректором компании «Останкино». В 1996 году руководил избирательной кампанией Бориса Ельцина, в 2018 году возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак.