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Путин подписал указ о переименовании Минвостокразвития

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Президент России Владимир Путин во вторник, 26 февраля, подписал указ о переименовании Минвостокразвития РФ в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, документ также предусматривает передачу ведомству ряд новых функций, среди которых развитие Арктикической зоны России.

«Переименовать Министерство РФ по развитию Дальнего Востока в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, возложив на него дополнительно функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны РФ», — говорится в указе.

Отмечается, что данные меры были предприняты для повышения эффективности государственного управления в сфере развития Арктики.

14 января издание The Wall Street Journal узнало о планах США укрепить военное присутствие в Арктике, чтобы получить выход к новым морским путям и ослабить влияние России и Китая в регионе. Летом американские ВМС планируют направить в арктические воды военный корабль.

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