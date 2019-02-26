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Сближение Европы и Азии обсудят на новой деловой площадке в Брюсселе

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В Брюсселе 15 марта состоится диалог «Соединяя Евразию — от Атлантики до Тихого океана». Он станет первой площадкой в Бельгии, созданной для обсуждения политических и экономических вопросов взаимодействия между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом.

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Мероприятие организует фонд «Росконгресс» совместно с итальянской ассоциацией «Познаем Евразию» в сотрудничестве с Ассоциацией европейского бизнеса и Бельгийско-Люксембургской торговой палатой. Участие в нем примут высокопоставленные представители ЕС, ЕАЭС и стран Большой Евразии, а также топ-менеджеры ряда крупнейших компаний, предприниматели и дипломаты из разных стран.

«Проведение первого диалога в Брюсселе востребовано и актуально. Наличие такой коммуникационной площадки в Европе позволит на регулярной основе обсуждать вопросы экономической повестки, касающиеся взаимодействия по линии Россия–ЕС и ЕАЭС–ЕС», — рассказал советник российского президента Антон Кобяков.

По словам главы ассоциации «Познаем Евразию» и председателя совета директоров АО «Банк Интеза» Антонио Фаллико, это мероприятие станет уникальной дискуссионной платформой для обсуждения вопросов международной торговли, политики и регулирования с целью раскрытия потенциала европейских и азиатских рынков.

Для фонда «Росконгресс» «Соединяя Евразию — от Атлантики до Тихого океана» станет очередным важным мероприятием, организованным совместно с ассоциацией «Познаем Евразию». В конце октября в Вероне (Италия) каждый год проходит Евразийский экономический форум. В этом году он состоится 24–25 октября.

17 января президент России Владимир Путин по итогам переговоров с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что в 2019 году планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом.

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