Родившегося с самым маленьким весом в мире мальчика выписали из больницы в Японии

Врачи токийской больницы при Университете Кэйо отправили домой мальчика, который выжил при рождении с максимально низкой массой тела, пишет Kyodo News.

Ребенок родился в августе прошлого года путем кесарева сечения на 24-й неделе беременности. Из-за аномалии плод практически не рос в утробе матери. Сразу после операции его вес составлял всего 268 г, а тело помещалось на ладонях врача.

За несколько месяцев медикам удалось выходить мальчика. Сейчас организм ребенка развивается нормально. Он весит больше 3 кг и может самостоятельно пить материнское молоко.

Предыдущий рекорд принадлежал мальчику из Германии, который появился на свет в 2009 году. Его вес составлял 274 г. Там же родилась самая маленькая девочка — 252 г. Всего в мире зарегистрировано 23 случая, когда детям с массой тела при рождении меньше 300 г удалось выжить.

В начале июня прошлого года сообщалось, что международная группа ученых нашла способ прогнозирования родов, который основан на анализе крови. Примерную дату они определяли по фрагментам рибонуклеиновых кислот (РНК) матери. Им удалось добиться точности в 45%, на 3% меньше при ультразвуковом исследовании.