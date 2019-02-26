Прямой эфир

Родившегося с самым маленьким весом в мире мальчика выписали из больницы в Японии

0
Фото: Keio University Hospital
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врачи токийской больницы при Университете Кэйо отправили домой мальчика, который выжил при рождении с максимально низкой массой тела, пишет Kyodo News.

Ребенок родился в августе прошлого года путем кесарева сечения на 24-й неделе беременности. Из-за аномалии плод практически не рос в утробе матери. Сразу после операции его вес составлял всего 268 г, а тело помещалось на ладонях врача.

За несколько месяцев медикам удалось выходить мальчика. Сейчас организм ребенка развивается нормально. Он весит больше 3 кг и может самостоятельно пить материнское молоко.

Предыдущий рекорд принадлежал мальчику из Германии, который появился на свет в 2009 году. Его вес составлял 274 г. Там же родилась самая маленькая девочка — 252 г. Всего в мире зарегистрировано 23 случая, когда детям с массой тела при рождении меньше 300 г удалось выжить.

В начале июня прошлого года сообщалось, что международная группа ученых нашла способ прогнозирования родов, который основан на анализе крови. Примерную дату они определяли по фрагментам рибонуклеиновых кислот (РНК) матери. Им удалось добиться точности в 45%, на 3% меньше при ультразвуковом исследовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новорожденным москвичам будут дарить «наборы младенца»
Загсы проинформируют о соцподдержке
Родителям новорожденных будут обязательно сообщать обо всех положенных им выплатах и субсидиях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017