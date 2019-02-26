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Грудинина лишили депутатского мандата

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Павла Грудинина отстранили от должности депутата подмосковного Видного. Такое решение принял совет депутатов города во вторник, 26 февраля.

На заседании по вопросу лишения мандата присутствовали 13 из 20 членов. За отстранение Грудинина проголосовали 11 человек, сообщает телеканал «360»

Поводом для такого решения стали обнаруженные городской прокуратурой нарушения при подаче декларации о доходах. Там не было сведений о том, что политик владеет белизским офшором Bontro LTD. 

Двумя неделями ранее Грудинина сняли с должности председателя совета депутатов Видного. Среди причин также указывалось наличие офшоров и иностранных активов, возобновление дела о незаконной передаче земель «Совхоза имени Ленина» под коммерческую застройку, сокрытие доходов и другое. 

Bontro LTD — самый известный офшор, который связывают с Грудининым и работой «Совхоза имени Ленина». Офшору принадлежит 99% Универсальной финансовой компании, которая является владельцем одной пятой совхоза. При этом сам политик утверждает, что не знает бенефициаров офшора.

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