Экологические исследования на 300 млн рублей проведут в Якутии

Власти Якутии рассматривают возможность научных исследований экологического состояния вилюйской группы улусов. Стоимость проекта превышает 300 млн рублей.

Программа позволит изучить качество сельскохозяйственной продукции, оценить экологическое состояние районов, здоровье населения, обеспечить его чистой водой и защитить экосистему рек Вилюй и Марха от техногенного воздействия. Об этом пишет ИА YakutiaMedia. В республике подготовлен проект водоснабжения, который предполагает до 2024 года решить проблему с питьевой водой в 29 населенных пунктах вилюйской группы районов.

В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Якутии построят 37 новых котельных. Речь идет о селах и деревнях в Булунском, Жиганском, Оленекском и других районах. Будет проведена реконструкция и техническое перевооружение существующих котельных.