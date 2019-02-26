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Интерактивные «призывные пункты» открыли в Псковской области

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Интерактивные площадки «Призывной пункт» открылись в четырех районах Псковской области. Участники смогут пройти строевую подготовку и примерить форму разных родов войск.

Акция приурочена к 75-летию освобождения районов Псковской области. Площадки показывают работу призывного пункта 1940-х годов. Организаторы воссоздали предметы времен Отечественной войны — упаковки мыла, спичечные коробки, плитки шоколада. Кроме того, участники могут пройти строевую подготовку, подписать почтовые открытки и примерить военную форму, пишет «Псковская лента новостей».

Первая площадка была представлена в Плюсском районе, затем волонтеры открыли «призывные пункты» в Дновском, Порховском и Дедовичском районах. Мероприятие организовано региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Псковской региональной молодежной организацией «Вечевой Орден».

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