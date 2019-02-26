Сельского депутата подозревают в организации нелегальной вырубки леса

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против депутата Преображенского сельского совета Ачинского района, которого подозревают в организации незаконной вырубки леса в крупном размере.

Как считают следователи, народный избранник совершил преступление летом 2016 года, не имея разрешительных документов и каких-либо законных оснований. Уничтожение деревьев в Большеулуйском лесничестве причинило ущерб бюджету РФ на сумму более 2 млн рублей, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

В Нижегородской области запускают проект по мониторингу земель лесного фонда из космоса. Дистанционное наблюдение позволит выявлять незаконную вырубку деревьев. Пилотный проект реализуют в Сокольском, Семеновском и Шахунском лесничествах.