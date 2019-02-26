Поэт Глеб Горбовский скончался в Петербурге

Российский прозаик и поэт Глеб Горбовский умер в Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте «Литературной газеты» 26 февраля, где автор часто печатался.

«Совсем недавно на наших страницах отмечалось его 85-летие, но время, увы, неумолимо», — приводит сайт kp.ru слова соболезнования коллектива издания семье и близким покойного.

Помимо сотрудников «Литературной газеты», слова поддержи выразил и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Его произведения стали неотъемлемой частью золотого фонда отечественной литературы, прославили петербургскую школу поэзии», — цитирует его пресс-служба Смольного.

Глеб Горбовский родился в Ленинграде в 1931 году. Является автором сборников стихов «Поиски тепла», «Косые сучья», «Падший ангел», стихотворений «В коммуналке», «Художнику-модернисту». Помимо этого, он написал книгу «Первые проталины». В 1984 году Горбовский стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени Максима Горького.