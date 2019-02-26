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Закрытый аквапарк перепрофилируют в Воронеже

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Инвесторы перепрофилируют закрытый в Воронеже аквапарк в торговый объект. Объем инвестиций может достигнуть 300 млн рублей.

Аквапарк, который начинал работу без разрешительной документации, был закрыт в 2014 году после гибели четырехлетнего ребенка. С того момента комплекс не работал. Объект выкупила строительная компания «Специализированный застройщик «Аргон», сумма сделки не называется. Инвестор планирует получить разрешение на реконструкцию здания и переделать аквапарк под торговый объект. Об этом пишет ИА «Абирег».

В рамках реконструкции планируется обновление фасада, завершение недостроенных объектов и исправление всех технических дефектов здания. Стоимость реконструкции оценивается в 200-300 млн рублей.

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