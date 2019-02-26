Высокоскоростной интернет появился на Южных Курилах

Запуск подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин – Курильские острова состоялся на острове Шикотан Курильской гряды. Оптическая магистраль обеспечила высокоскоростным доступом в интернет жителей, бизнес и бюджетные организации Южных Курил.

Новая линия длиной около 815 м соединила Южно-Сахалинск с городами Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир) и селами Крабозаводское и Малокурильское (остров Шикотан), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании «Ростелеком». Пропускная способность составляет 40 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с.

К 2021​ году основной объем работы с документами в РФ будет осуществляться в электронной форме. 40 тыс. российских школ планируют подключить к высокоскоростному интернету — стоимость программы, по предварительным оценкам, составит 40 млрд рублей. Об этом на встрече в Кремле сообщил Владимиру Путину руководитель «Ростелекома» Михаил Осеевский.