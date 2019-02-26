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Трое россиян погибли в ДТП в Литве

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Трое россиян погибли в результате ДТП в Литве. Об этом сообщила российская дипмиссия в республике.

Подробная информация о ДТП не приводится. Погибших зовут Кирилл Юнисов, Олег Старков и Александр Ерофеев, сообщает ТАСС. Юнисов и Старков скончались на месте аварии, Ерофеев умер позднее в больнице.

Полиция Литвы расследует случившееся, дипломаты находятся в постоянном контакте со следователями. Посольство разыскивает родственников погибших.

В январе 2019 года двое граждан России попали в больницу в Индонезии после падения в ущелье. По данным местных СМИ, они катались на мотобайке по пересеченной местности и потеряли управление.

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