Трое россиян погибли в ДТП в Литве

Трое россиян погибли в результате ДТП в Литве. Об этом сообщила российская дипмиссия в республике.

Подробная информация о ДТП не приводится. Погибших зовут Кирилл Юнисов, Олег Старков и Александр Ерофеев, сообщает ТАСС. Юнисов и Старков скончались на месте аварии, Ерофеев умер позднее в больнице.

Полиция Литвы расследует случившееся, дипломаты находятся в постоянном контакте со следователями. Посольство разыскивает родственников погибших.

В январе 2019 года двое граждан России попали в больницу в Индонезии после падения в ущелье. По данным местных СМИ, они катались на мотобайке по пересеченной местности и потеряли управление.