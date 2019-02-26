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Уголовное дело возбудили после смерти младенца в доме ребенка в Хабаровске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пятимесячной девочки в специализированном доме ребенка в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

Инцидент произошел 25 февраля в КГБУЗ «Хабаровский специализированный дом ребенка», пишет RT. Тело девочки без признаков жизни обнаружили в кроватке в помещении одной из групп учреждения. Устанавливаются все обстоятельства смерти девочки.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. В ходе расследования будет дана оценка действиям персонала дома ребенка, а также установлены причины и условия, которые привели к смерти девочки.

Специализированный дом ребенка — единственный в Хабаровске. Туда попадают дети до четырех лет, оставшиеся без родителей.

10 февраля сообщалось, что шестилетний ребенок умер от аллергии на наркоз в ростовской больнице.

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