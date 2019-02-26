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Мужчина погиб при наезде поезда в Мурманской области

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти жителя Мурманской области на железной дороге. Мужчина получил травмы при наезде поезда.

Трагедия произошла на перегоне Магнетиты–Выходной. По данным полиции, в результате травмирования поездом погиб 44-летний местный житель. Точные обстоятельства происшествия пока не установлены, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Ранее сообщалось, что в Московской области электричка, следовавшая из Рязани в Москву, насмерть сбила 38-летнего мужчину. По версии следствия, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится следственная проверка.

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