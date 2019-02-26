Порядка 31 млрд рублей направят на ремонт дорог в Волгоградской области

В Волгоградской области на дорожный ремонт планируют потратить 31 млрд рублей за шесть лет. Планы по приведению дорог в порядок были озвучены в ходе парламентского часа, который прошел в рамках заседания Волгоградской областной думы во вторник, 26 февраля.

На 2019–2024 годы на дорожный ремонт в регионе направят порядка 31 млрд рублей. При этом около половины всех средств пойдут на ремонтные работы в Волжском и Волгограде, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Так, в этом году в Волгограде планируют привести в порядок 34 км дорог. На эти цели выделят около 2 млрд рублей. В Волжском будут отремонтированы 15 км дорожного полотна.

Как доложил депутатам вице-губернатор Валерий Бахин, в период с 2014 по 2018 год в области были отремонтированы 161 км дорог регионального значения и 641 км дорог местного значения. В Волгограде ремонту подверглись 320 км, в Волжском — 15 км. В общей сложности на работы было направлено 9,6 млрд рублей.