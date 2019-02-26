Прямой эфир

Порядка 31 млрд рублей направят на ремонт дорог в Волгоградской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгоградской области на дорожный ремонт планируют потратить 31 млрд рублей за шесть лет. Планы по приведению дорог в порядок были озвучены в ходе парламентского часа, который прошел в рамках заседания Волгоградской областной думы во вторник, 26 февраля.

На 2019–2024 годы на дорожный ремонт в регионе направят порядка 31 млрд рублей. При этом около половины всех средств пойдут на ремонтные работы в Волжском и Волгограде, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Так, в этом году в Волгограде планируют привести в порядок 34 км дорог. На эти цели выделят около 2 млрд рублей. В Волжском будут отремонтированы 15 км дорожного полотна.

Как доложил депутатам вице-губернатор Валерий Бахин, в период с 2014 по 2018 год в области были отремонтированы 161 км дорог регионального значения и 641 км дорог местного значения. В Волгограде ремонту подверглись 320 км, в Волжском — 15 км. В общей сложности на работы было направлено 9,6 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На дороги в Калужской области направят рекордные 9 млрд рублей
Ямочный дорожный ремонт начался в Ростовской области досрочно

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017