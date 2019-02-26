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Более 1,6 тыс. нарушений выявили с помощью камер в Псковской области

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За 2018 год комплекс «Безопасный город» позволил выявить более 1,6 тыс. нарушений и одно преступление в Псковской области. Программу планируют расширять.

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» действует в Псковской области с 2014 года. В течение последних трех лет на его работу было выделено 10 млн рублей. По данным регионального управления спецпрограмм, в 2018 году с помощью видеонаблюдения было выявлено 1623 правонарушения. Об этом пишет «Псковское агентство новостей».

Всего в Псковской области установлено 67 камер. Власти считают, что программа нуждается в дальнейшем развитии и инвестициях. Текущее изображение с камер видеонаблюдения, а также их количество не соответствуют потребностям региона.

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