Сотрудников брянских детсадов отправили к психиатрам

Прокуратура Карачаевского района добилась того, чтобы заведующие девятью детскими садами отправили своих сотрудников на психиатрическое освидетельствование. Причем обследование они будут проходить за счет учреждений.

Как поясняет интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на надзорное ведомство, во время проверки детсадов выяснилось, что воспитатели не проходили медкомиссию у психиатров.

После этого районный прокурор потребовал устранить это нарушение, в адрес заведующих внесены представления. Они оштрафованы.

Ранее сообщалось, что в детских садах в Брянске 20 детей отравились кефиром. Двоих пришлось госпитализировать.