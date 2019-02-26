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Сотрудников брянских детсадов отправили к психиатрам

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Прокуратура Карачаевского района добилась того, чтобы заведующие девятью детскими садами отправили своих сотрудников на психиатрическое освидетельствование. Причем обследование они будут проходить за счет учреждений.

Как поясняет интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на надзорное ведомство, во время проверки детсадов выяснилось, что воспитатели не проходили медкомиссию у психиатров.

После этого районный прокурор потребовал устранить это нарушение, в адрес заведующих внесены представления. Они оштрафованы.

Ранее сообщалось, что в детских садах в Брянске 20 детей отравились кефиром. Двоих пришлось госпитализировать.

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