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В Думе отреагировали на предложение Тимошенко по импичменту Порошенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Предложение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко объявить импичмент действующему главе государства Петру Порошенко обречено на провал, рассказал в беседе с «Известиями» депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Тимошенко объявила о решении начать процедуру импичмента Порошенко во вторник, 26 февраля. Она связала свои планы с журналистским расследованием о причастности высокопоставленных госслужащих Украины к махинациям при закупках для армии. По мнению политика, действия, о которых рассказали журналисты, подпадают под ст. 111 УК Украины «Государственная измена».

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«Требовать импичмент за месяц до президентских выборов — это исключительно предмет предвыборной кампании Тимошенко», — сказал Козенко.

Он добавил, что это длительная процедура. «Очевидно, что процедура эта не 15-минутная, особенно в рамках украинского законодательства. И уж тем более вряд ли это каким-то образом сможет повлиять на президентство Порошенко», — заключил парламентарий.

В свою очередь, член Совета Федерации Сергей Цеков ранее 26 февраля заявил «Известиям» о том, что намерение Тимошенко объявить импичмент останется лишь заявлением.

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. За пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 14 февраля, более четверти избирателей готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского (26,9%). За ним следуют действующий президент страны Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).

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