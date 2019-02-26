Избивший до смерти 88-летнюю мать мужчина осужден в Вологодской области

В городе Череповец Вологодской области суд вынес обвинительный приговор 61-летнему мужчине, который обвинялся в гибели своей 88-летней матери-инвалида. Женщина плохо видела, слышала и передвигалась. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Тело пожилой женщины было обнаружено 14 сентября 2018 года в ее квартире. С помощью судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки и ушиба сердца, а также множественных переломов ребер, пишет ИА FlashNord.

Суд признал 61-летнего сына погибшей виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима.