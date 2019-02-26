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Профильные министерства предложат новые критерии получения соцпособий

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Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что в апреле профильные министерства предложат изменения в законодательство с новыми критериями получения социальных пособий. Об этом он написал на своей странице в Twitter во вторник, 26 февраля.

«На #ФорумСочи (Российском инвестиционном форуме. — Ред.) обсуждали использование новых критериев, по которым люди могут претендовать на социальные пособия», — написал Медведев.

По словам премьер-министра, с помощью новых критериев можно будет определять людей, которые действительно нуждаются в пособиях.

15 февраля Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности в стране и учитывать не доходы, а расходы людей. Глава кабмина отметил, что таким образом в стране не будет ситуаций, когда семья с детьми и нуждающимися в помощи пожилыми родственниками не имеет права на пособие только потому, что «доход на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум».

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