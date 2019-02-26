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Снижение заболеваемости ОРВИ отмечено во Владимирской области

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На территории Владимирской области наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ. За восьмую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выше недельного эпидпорога на 38,9%. Об этом сообщает управление регионального Роспотребнадзора.

С 18 по 24 февраля на территории области было зафиксировано 13 061 случай заболеваемости, 7644 из них — у детей. В областном центре за медицинской помощью обратились 4130 человек, из которых 2199 — дети. Превышение эпидпорога составило 2,8%, сообщает ИА «Владимирские новости».

Между тем, в Роспотребнадзоре отмечают, что высокий уровень заболеваемости наблюдается в 10 округах. На прошлой неделе также были введены карантинные мероприятия для учащихся первого класса школ № 2 и 4.

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