Астраханской кошке с пулей в сердце нашли новый дом

Кошка из Астрахани, у которой в области сердца находится пуля, нашла новых хозяев. Она будет жить в Краснодаре.

Как уточняет «Астрахань-24», животное оказалось на улице после смерти хозяйки. Волонтеры отвезли кошку к ветеринару и там выяснили, что в ее теле находится инородный предмет.

Астраханские врачи отказались делать операцию по извлечению пуля, объясняя это ослабленным болезнью организмом. Однако помочь кошке согласились ветеринары из Краснодара. Те определили, что самочувствие кошки плохое из-за бронхита, но пуля закапсулировалась, поэтому ее решили не трогать.

Сначала кошка жила в краснодарском питомнике, а теперь переезжает к администратору кафе «ТерраКОТ». Из Пули ее переименовали в Машу, а жить она будет в большом частном доме с тремя другими питомцами.

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