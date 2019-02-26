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Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению. Срок исполнения поручения — до 1 мая.

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти) субъектов РФ провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения», — говорится в списке поручений по итогам инвестиционного форума «Сочи-2019», опубликованном на сайте правительства.

Ранее в феврале эксперты МИА «Россия сегодня» назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В десятку попали Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Липецкая и Калининградская области. Последние места заняли Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Тыва.

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