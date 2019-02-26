Васильева заявила об ужесточении экспертизы учебников

Экспертизу учебников ужесточат и будут ее проводить совместно с Российской академией наук. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщила министр просвещения Ольга Васильева, выступая на президиуме РАН.

«Академия имеет на это полномочия, чтобы быть нашим ответственным экспертом: Академия наук, Академия образования. Экспертиза будет независимой, она будет научной, она будет ужесточена, чтобы было понятно. Условия экспертизы будут достаточно жесткими», — цитирует главу ведомства «РИА Новости».

Каждый рецензент будет нести ответственность за свою работу, подчеркнула Васильева. Она предложила вернуть советскую практику, когда каждый рецензент ставил свое имя на титульном листе.

Она подчеркнула, что министерство полностью поддерживает предложения РАН о том, что экспертировать нужно рукописи — проверять как грамматические, так и фактические ошибки.

«Если твоя фамилия стоит на титуле, то уже вряд ли ты будешь заниматься ерундой», — приводит слова Васильевой RNS.

Министерство просвещения в декабре 2018 года обновило федеральный перечень учебников. Список учебной литературы для начальных и средних классов сократился на 21 и 27% соответственно, а перечень для старших классов увеличился на 25%.

490 учебников члены научно-методического совета по учебникам Минпросвещения направили на дополнительную экспертизу, по итогам которой будет принято решение, включать ли их в федеральный перечень учебников (ФПУ).