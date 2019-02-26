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Многодетных матерей Пензенской области наградят медалями

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В Пензенской области в честь празднования Международного женского дня наградят многодетных матерей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, в общей сложности будут награждены 54 женщины. Награда «Материнская доблесть» является региональной и вручается в качестве формы поощрения за рождение, усыновление и достойное воспитание трех и более детей.

Так, медалью «Материнская доблесть» II степени наградят девять многодетных матерей, которые родили и воспитали пятерых и более детей. Награду «Материнская доблесть» III степени вручат 45 матерям, которые воспитали трех и более детей, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Награждение пройдет в городских округах и муниципальных районах Пензенской области

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