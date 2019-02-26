Тульские врачи спасли замерзающего в поле местного жителя

Врачам станции скорой помощи удалось спасти замерзающего в поле жителя деревни Павловка Тульской области. Сейчас он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Как уточняет ИА «Тульские новости», звонок от пострадавшего поступил в единую дежурную диспетчерскую службу Богородицкого района 26 февраля в 6:30 утра. Он сообщал, что замерзает в поле ориентировочно в 3–4 км от поворота на Павловку.

Мужчина вечером 25 февраля отправился на поиски своей собаки. Однако внезапно понял, что у него отказывает нога. Кроме того, его мобильный телефон был почти разряжен, как и батарея в фонаре. Выехавшей бригаде скорой помощи пришлось более часа искать пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Якутии во время пурги потерялись трое местных жителей. Они пропали при поездке на снегоходах.