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«Аэрофлот» повысит топливный сбор на 200 рублей

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Компания «Аэрофлот» с 4 марта повысит топливный сбор на 200 рублей. Изменение произойдет в связи с ростом стоимости керосина и ослаблением курса рубля. Об этом 26 февраля ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

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Сбор закладывается в стоимость билета. Мера коснется внутрироссийских рейсов самого «Аэрофлота» и дочерних компаний «Россия» и «Аврора».

В то же время повышение не повлияет на тарифы с фиксированной ценой — билеты в города Дальнего Востока, в Крым и Калининград будут продаваться по прежней стоимости.

8 февраля «Аэрофлот» изменил нормы перевозки животных в салоне самолета. Теперь на борт разрешается брать сумки-переноски по сумме трех измерений не больше 126 см и жесткие контейнеры не крупнее 44х30х26 см. Вес питомца вместе с переноской должен быть не более 8 кг.

Требования вступают в силу 14 февраля.

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