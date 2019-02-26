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Песков прокомментировал стажировку своей дочери в Европарламенте

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отрицать, что его дочь Елизавета проходит стажировку в Европарламенте, и назвал это «обычной практикой».

«Речь идет об обычной студентке и об обычной практике», — сказал представитель Кремля, напомнив, что это касается его дочери. «Что-то другое я не хотел бы комментировать. Это не касается моей работы», — обратил внимание Песков во вторник, 26 февраля.

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета — стажер в кабинете депутата Европарламента от Франции Эмерика Шопрада, об этом сообщило ранее издание EU Observer, пишет «Федеральное агентство новостей».

Коллеги евродепутата заявили, что стажировка Песковой может представлять опасность для функционирования парламента ЕС, но Шопрад указал на отсутствие нарушений с его стороны.

Дочь Пескова — студентка из Франции, стажируется с ноября 2018 года и не имеет доступа к закрытой информации, как и другие стажеры. Данные о ее стажировке опубликованы на сайте парламента.

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