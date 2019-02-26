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Британский посол сообщил, что Скрипали живы

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Посол Великобритании в России Лори Бристоу опроверг слухи об утаивании Лондоном смерти бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом он сообщил в интервью «Интерфакс», опубликованном 26 февраля.

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«Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им», — пояснил дипломат.

Вместе с тем, Бристоу отметил, что Скрипали не хотят встречаться с представителями российского посольства. Он также заверил, что Лондон предоставит им возможность встретиться с российскими дипломатами, если пострадавшие изъявят такое желание.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта прошлого года. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России.

По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике.

Великобритания обвинила Россию в причастности к инциденту. Москва отвергла все обвинения, заявив, что британские власти отказываются от сотрудничества и проведения открытого и независимого расследования.

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