Оленеводам на Колыме выплатили долги по зарплате

Прокуратура Северо-Эвенского района Магаданской области проверила деятельность предприятия «Ирбычан», которое накопило долги по заработной плате перед 55 работниками на общую сумму 1,5 млн рублей. Данную выплату работодатель обязан был произвести еще 8 февраля.

В связи с нарушениями прокурор внес представление директору «Ирбычана». В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, пишет ИА MagadanMedia.

Оленеводством занимаются в 18 регионах РФ: в Амурской, Архангельской, Иркутской, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях, в Забайкальском, Камчатском, Красноярском и Хабаровском краях, в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, в республиках Бурятия, Коми, Тува и Якутия. При этом более половины оленьего поголовья принадлежит сельскохозяйственным предприятиям.