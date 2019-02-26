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Билл Гейтс назвал свои любимые сериалы

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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
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Создатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о любимых сериалах на портале Reddit в формате Ask Me Anything (AMA). Он выразил благодарность пользователям за обмен опытом, а также поделился впечатлениями о том, что любит смотреть по вечерам с семьей.

Это была уже седьмая сессия Гейтса на портале, и среди прочих вопросов пользователи поинтересовались у основателя Microsoft, какие многосерийные сериалы он смотрит.

«Вместе с Мелиндой (жена Билла Гейтса. — Ред.) мы смотрим «Кремниевую долину», «Это мы», «Миллион мелочей». С сыном смотрел «Американцев» — для Мелинды этот сериал слишком жесток. Сам иногда смотрю «Нарко», «Миллиарды», «Обмани меня», «Огни ночной пятницы», «Американского вандала» и «Черное зеркало»», — цитирует Гейста телеканал «360».

Он посетовал, что существует очень много хороших шоу, однако посмотреть все их просто невозможно.

5 декабря 2018 года Билл Гейтс опубликовал список пяти лучших книг 2018 года.

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