Турция пообещала не отказываться от сделки с Россией по С-400

В Министерстве иностранных дел (МИД) Турции рассказали о намерении сохранить обещания России по сделке о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом во вторник, 26 декабря, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Türk.

Руководитель ведомства подчеркнул, что дополнительные заявления по вопросу сделки с Россией не нужны, поскольку это «завершенное дело».

«Турция никогда не откажется от данных ранее обещаний. Нас не касается то, о чем говорят другие», — цитирует Чавушоглу ТАСС.

20 февраля сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отверг призывы Вашингтона, который настаивает на том, чтобы Анкара отказалась от закупки российских ЗРК С-400. Эрдоган посетовал на то, что США ранее не стали продавать Турции свои ЗРК, а сейчас настаивают на закупке систем Patriot, но при этом ставят условие об отказе от ЗРК С-400.

По мнению президента Турции, союзники по НАТО так не должны поступать.

Контракт на поставки С-400 Анкара и Москва заключили в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. В США опасаются, что турецкие специалисты, которые участвуют в создании самолетов, могут использовать технологии при работе с российскими комплексами, что сделает истребители более уязвимыми перед ЗРК.