Прямой эфир

Турция пообещала не отказываться от сделки с Россией по С-400

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве иностранных дел (МИД) Турции рассказали о намерении сохранить обещания России по сделке о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом во вторник, 26 декабря, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Türk.

Руководитель ведомства подчеркнул, что дополнительные заявления по вопросу сделки с Россией не нужны, поскольку это «завершенное дело».

«Турция никогда не откажется от данных ранее обещаний. Нас не касается то, о чем говорят другие», — цитирует Чавушоглу ТАСС.

20 февраля сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отверг призывы Вашингтона, который настаивает на том, чтобы Анкара отказалась от закупки российских ЗРК С-400. Эрдоган посетовал на то, что США ранее не стали продавать Турции свои ЗРК, а сейчас настаивают на закупке систем Patriot, но при этом ставят условие об отказе от ЗРК С-400.

По мнению президента Турции, союзники по НАТО так не должны поступать.

Контракт на поставки С-400 Анкара и Москва заключили в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. В США опасаются, что турецкие специалисты, которые участвуют в создании самолетов, могут использовать технологии при работе с российскими комплексами, что сделает истребители более уязвимыми перед ЗРК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган захотел встретиться с Трампом в Турции
СМИ узнали сроки начала поставок С-400 для Индии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017