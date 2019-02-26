Новые мемориальные доски появятся в Туле

Новые мемориальные доски появятся на зданиях Тулы. Идею поддержали депутаты городской думы. Доски установят в память о знаменитых жителях этого города.

Табличка в память о заслуженном деятеле науки и техники РСФСР, докторе технических наук, профессоре Александре Головине появится на фасаде учебного корпуса ТулГУ. По инициативе руководства Тульского филиала финансового университета увековечат память почетного гражданина города-героя Тулы, доктора философских наук профессора Юрия Северова.

Мемориальная доска Геннадию Тарунтаеву будет установлена на здании центра образования № 40. Он погиб при исполнении служебных обязанностей в Чечне в 1995 году. На стене лицея искусств появится табличка о том, что в этой школе учился пограничник Эдуард Цаплагин — он погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане в 1987 году, сообщает ИА «Тульские известия».

По словам главы Тулы Юрия Цкипури, власти делают всё возможное, чтобы подвиг туляков не стерся из памяти, чтобы о нем знали подрастающие поколения. Градоначальник назвал символичным, что мемориальные доски всё чаще появляются на зданиях учебных заведений. Это не только дань уважения, но и стимул для школьников равняться на героев, сказал глава Тулы.