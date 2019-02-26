МЧС предупредило о гололедице в Тульской области

В Тульской области МЧС предупреждает водителей и пешеходов об опасных условиях на дорогах. В регионе возможно образование гололедицы.

По данным синоптиков, в течение всего дня 26 февраля в Тульской области ожидаются снегопады, при этом температура поднимется выше 0 градусов. В связи с этим 27 февраля МЧС предупреждает об образовании гололедицы. Особое внимание жителей региона призывают сохранять на мостах и многоуровневых развязках, так как там больше всего промерзает дорожное полотно. Об этом пишут «Тульские известия».

Водителям рекомендовано соблюдать дорожный режим. Пешеходов просят избегать обледенелых участков тротуаров и обходить места с наклонной поверхностью.