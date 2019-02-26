На Украине проверят информацию о приближении вооруженных людей к Одессе

Полиция Украины проверит поступившую информацию о движении двух автобусов с вооруженными людьми из Киева в Одессу. Об этом 26 февраля заявила пресс-служба областного управления нацполиции.

В ведомстве пояснили, что сообщение о передвижении автобусов с вооруженными людьми поступило по спецлинии 102.

«Для проверки информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции», — говорится в сообщении на сайте полицейского управления.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов предпринимают меры, направленные на предотвращение дестабилизации оперативной обстановки в регионе.

25 февраля в морской торговый порт Одессы прибыл американский ракетный эсминец «Дональд Кук». Он пробудет там три дня. Целью захода военного корабля стало обеспечение безопасности на море и «повышение стабильности» в регионе.