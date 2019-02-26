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Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

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Мосгорсуд признал законным продление ареста полузащитнику ФК «Краснодар» Павлу Мамаеву и нападающему ФК «Зенит» Александру Кокорину. Об этом говорится в решении суда.

Помимо футболистов, арест был продлен другим фигурантам дела о драках, в том числе младшему брату Кокорина Кириллу, а также их другу Александру Протасовицкому.

Ранее, 6 февраля, Тверской суд Москвы продлил фигурантам сроки содержания под стражей до 8 апреля 2019.

По версии следствия, утром 8 октября 2018 года обвиняемые устроили драку возле гостиницы «Пекин» в Москве, в ходе потасовки пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук. Второй конфликт произошел в кафе «Кофемания» на Большой Никитской, спортсмены устроили драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

В отношении нарушителей порядка было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», которое позже переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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