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Систему долговременного ухода за пожилыми людьми создадут в Татарстане

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В Республике Татарстан планируют создать систему долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами, которых признали нуждающимися в социальном обслуживании. На эти цели в рамках федерального проекта «Старшее поколение» республике выделят 28 млн рублей.

Как говорится в документе, размещенном на портале правовой информации, часть средств направят на повышение квалификации сотрудников сферы соцобслуживания. Другая часть пойдет на внедрение технологий, призванных заменить стационары, еще часть — на создание соответствующих условий для сопровождаемого проживания пожилых людей и инвалидов. Об этом сообщает InKazan.ru.

В 2019 году в проект «Старшее поколение» в пилотном режиме вошли 12 регионов, в том числе Татарстан, Мордовия, Ставропольский и Камчатский края, Новгородская и Кемеровская области, Москва. На реализацию проекта между всеми регионами, кроме Москвы, распределят 295 млн рублей.

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