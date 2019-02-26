Больше 400 учителей привлекут в села Подмосковья

Свыше 400 учителей в Московской области привлекут в села. Об этом заявила министр образования региона Ольга Забралова.

По ее словам, в настоящее время в образовательных учреждениях Московской области трудятся порядка 46 тыс. педагогов, регион в целом укомплектован более чем на 98%.

«Специалистов привлекаем разными способами, среди них заключение целевых договоров с вузами, создание на базе школ специализированных классов. Также в регионе реализуется множество мер соцподдержки», — цитирует слова министра телеканал «360».

Забралова пояснила, что для молодых учителей предусмотрены «подъемные» в размере 150 тыс. рублей. Выплачиваются они по частям: 50 тыс. рублей в первый год работы, а также 100 тыс. рублей в конце второго года. Также с 1 сентября молодые специалисты, включая классных руководителей, получают доплату в размере 6 тыс. рублей.

15 февраля сообщалось, что регионом с самыми высокими зарплатами учителей стала Чукотка, где их средняя зарплата составляет более 93 тыс. рублей.