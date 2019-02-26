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Новую больницу построят в Северо-Курильске к ноябрю 2022 года

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В Сахалинской области начался аукцион на строительство здания больницы на 30 коек с поликлиникой на 100 посещений в Северо-Курильске на Парамушире. Максимальная стоимость контракта составляет около 1,1 млрд рублей, срок сдачи объекта — 31 октября 2022 года.

Клиника на Сахалинской улице будет состоять из двух примыкающих Т-образных блоков — двухэтажного и трехэтажного, сообщает ИА SakhalinMedia. В здании разместят стационар и операционное отделение, родовое отделение.

Поликлиника будет разделена на детскую и взрослую с отдельными входами и вестибюлями. Подрядчик должен выполнить берегоукрепление правого и левого берега реки Матросской.

В рамках программы развития Курильских островов построят четыре новых жилых микрорайона на Шикотане, Итурупе и Кунашире. Работы начнутся в 2019 году. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. В течение трех лет в развитие островов государство вложит около 11 млрд рублей.

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