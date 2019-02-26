Забор на пляже в Хабаровском крае убрали после вмешательства прокурора

В городе Советская Гавань Хабаровского края прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере использования водных объектов общего пользования. Местный житель пожаловался на бетонный забор на пляже возле бухты Эгге Татарского пролива.

Ограждение установила охотничья рыболовно-промысловая компания, сообщает ИА AmurMedia. Начальник базы привлечен к дисциплинарной ответственности. Сначала арендатор обязался убрать забор, но не сделал этого. Тогда прокурору пришлось обратиться в суд.

В настоящее время решение суда фактически исполнено, ограждение демонтировали, предоставив возможность прохода людей по пляжу к бухте Эгге.