Защита фигуранта «дела Baring Vostok» Абгаряна обжалует решение о его аресте

В инвестиционном фонде Baring Vostok заявили, что защита партнера компании Вагана Абгаряна, обвиняемого в мошенничестве, обжалует решение Мосгорсуда, признавшего его арест законным ранее 26 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

«Мы убеждены в правомерности действий своих коллег, считаем, что они всегда действовали в полном соответствии с законом, продолжим защищать и отстаивать их права и не согласны с выдвинутыми обвинениями», — говорится в сообщении.

21 февраля всем фигурантам дела о хищении средств банка «Восточный» были предъявлены обвинения.

Ранее в этот же день стало известно, что следствие предъявило обвинение Майклу Калви. Предпринимателю вменяют «Мошенничество в особо крупном размере в составе группы» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

15 февраля по подозрению в хищении крупной суммы у банка «Восточный» были задержаны, а затем и арестованы основатель Baring Vostok Майкл Калви, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

По данным следствия, Калви, который является главным держателем акций банка «Восточный», заведомо зная о наличии у подконтрольного ему ПКБ задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

18 февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов выразил мнение, что дело в отношении Baring Vostok является корпоративным спором. Он также заявил о готовности поручиться за Калви. В тот же день глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом американца является «чрезвычайной для экономики».